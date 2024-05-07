Свердловским муниципалитетам порекомендовали перенести сроки отключения отопления

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, назначенный на 13-17 ...10.05.2017 Отопительный сезон завершат в Свердловской области к 15 мая
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. Муниципалитеты Свердловской области приступили к завершению отопительного сезона. ...16.05.2016 В Екатеринбурге с 17 мая начнется поэтапное отключение отопления
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании ...04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно ...04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2012. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании ...