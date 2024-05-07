УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:26

Свердловским муниципалитетам порекомендовали перенести сроки отключения отопления

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Из-за непогоды свердловское министерство энергетики и ЖКХ порекомендовало муниципалитетам перенести сроки отключения системы отопления на более поздние даты. Так, в Екатеринбурге отопление отключат 20 мая, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подучу тепла в РФ отключают после того, как в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов. На Среднем Урале это планировалось сделать 15 мая, однако, согласно прогнозам, 13-14 мая в регионе ожидаются заморозки, а температура на поверхности почвы упадет до минус 5 градусов.

После окончания отопительного сезона коммунальные организации начнут проводить опрессовки. В свердловском филиале ПАО «Т Плюс» заявили, что первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, назначенный на 13-17 мая, перенесен на 20-24 мая.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.05.2024 Первый этап испытаний теплосетей в Екатеринбурге перенесен на 20-24 мая

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге, назначенный на 13-17 ...

10.05.2017 Отопительный сезон завершат в Свердловской области к 15 мая

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. Муниципалитеты Свердловской области приступили к завершению отопительного сезона. ...

16.05.2016 В Екатеринбурге с 17 мая начнется поэтапное отключение отопления

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании ...

04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно ...

04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2012. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18