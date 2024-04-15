Синоптики ожидают 13 мая во многих районах Свердловской области порывистый ветер до 16 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус ...07.11.2023 Свердловскую область в ближайшую неделю ожидают плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В ближайшую неделю в Свердловской области ожидается теплая погода. Возвращение холодов ...16.10.2023 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются похолодание и мокрый снег с ветром
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области с 16 по 18 октября ожидаются похолодание до +2 градусов, мокрый ...02.10.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...04.09.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...