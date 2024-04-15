Синоптики ожидают 13 мая во многих районах Свердловской области порывистый ветер до 16 м/с

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Во многих районах Свердловской области в понедельник, 13 мая, ожидается порывистый ветер до 16 м/с, небольшой, местами умеренный, дождь, на севере — с мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Согласно предварительным данным, в период 14-15 мая температура существенно не изменится и будет отставать от нормы на 2-4 градуса, небольшой дождь вероятен лишь местами.



Ночью 13-14 мая в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки, а температура на поверхности почвы упадет до минус 5 градусов.