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Ученые насчитали в РФ около 5,6 млн человек недоиспользованной рабочей силы

УрБК, Москва, 07.05.2024. В России можно дополнительно привлечь к труду около 5,6 млн человек, тем самым покрыв существующий в стране дефицит кадров. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Марины Баскаковой.

В понятие «недоиспользованная рабочая сила» в РФ, по мнению эксперта, входят несколько категорий. Первая — 2,5 млн безработных граждан (тех, кто более четырех недель подряд искал работу). Вторая — 0,7 млн человек — потенциальная рабочая сила (люди, которые короткое время находятся в поисках места деятельности или готовы к труду). Третья — 2,4 млн — те, кто трудиться хочет, но не ищут работу и не готовы приступить к ней в настоящий момент (студенты очных отделений, домохозяйки, которые сидят с детьми, пенсионеры и так далее). Кроме того, к недоиспользованной рабочей силе можно отнести тех, кто по каким-то причинам работает неполный рабочий день.

«За счет них можно решить проблему дефицита кадров, которая давит на российскую экономику, полагают эксперты», — резюмировало издание.

Ранее УрБК писал о том, как рекрутеры пытаются справиться с новыми вызовами на рынке труда. По их мнению, люди становятся новым видом капитала, а ключевой задачей компаний является удержание сотрудников, поскольку привлекать новых все сложнее.

При этом Росстат зафиксировал безработицу на уровне 2,8% в феврале 2024 года. Количество нетрудоустроенных россиян в отчетном периоде составило 2,1 млн человек.
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