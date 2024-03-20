Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

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«МегаФон»: В Свердловской области за год на 35% выросло количество спама на мобильные телефоны

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В Минцифры РФ заявили о заморозке проекта цифровых паспортов

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В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта

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Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года

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