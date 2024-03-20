Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

УрБК, Москва, 20.03.2024. Государственная дума РФ приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу ...06.10.2023 «МегаФон»: В Свердловской области за год на 35% выросло количество спама на мобильные телефоны
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На Среднем Урале за год количество пользователей виртуального помощника Ева от ...17.06.2022 В Минцифры РФ заявили о заморозке проекта цифровых паспортов
УрБК, Москва, 17.06.2022. Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов и рассчитывает вернуться к нему в другое ...18.08.2021 В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта
УрБК, Москва, 18.08.2021. Россияне смогут отказаться от перехода на электронные паспорта вместо бумажных. Об этом ...18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года
УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...