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Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов

УрБК, Москва, 25.04.2024. Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит запретить массовые спам-обзвоны. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме «Телеком будущее 2024», сообщает РИА «Новости».

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами»,— сказал Максут Шадаев.

В Свердловской области количество спам-звонков за год выросло на 35%. При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер «живет» несколько дней или часов, после чего меняется.

За I квартал 2024 года в открытый доступ попал 121 млн телефонных номеров россиян, при этом более 70% потерь данных произошло из финансовых организаций.

Ранее Государственная дума РФ приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости.
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