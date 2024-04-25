Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».



Как отметил М. Шадаев, в 2024 году мошенники начали массово применять дипфейки (deepfakes) при взаимодействии с россиянами. По его словам, в прошлом году ведомство увидело переломную траекторию, но масштабы нового вида мошенничества сложно оценить из-за отсутствия статистики. Кроме того, в 2024 году злоумышленники получали доступ к учетной записи на «Госуслугах», что стало причиной большого количества кражи денежных средств.



Также он добавил, что летом 2025 года министерство реализует запрет на рекламные спам-обзвоны, а звонки организаций будут маркироваться. Эта мера должна снизить количество случаев мошенничества и защитить жителей России от потока рекламных звонков. Кроме того, с 1 апреля на «Госуслугах» можно будет увидеть количество оформленных договоров на приобретение СИМ-карт.