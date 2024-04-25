Максут Шадаев рассказал о методах борьбы с аферистами на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах»

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2024-2023 ...Сегодня, 15:26 Глава Центробанка прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2023-2024 годы
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по ...Сегодня, 14:45 В Екатеринбурге стартовал форум «Кибербезопасность в финансах»
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовал форум «Кибербезопасность в ...Вчера, 17:19 В России летом могут запретить рекламные обзвоны
УрБК, Москва, 19.02.2025. В России с лета 2025 года могут запретить рекламные спам-звонки. Об этом заявил на форуме ...25.04.2024 Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
УрБК, Москва, 25.04.2024. Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит запретить массовые спам-обзвоны. Об ...