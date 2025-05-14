Мошенники стали рассылать россиянам дипфейки через «кружки» в Telegram

УрБК, Москва, 14.05.2025. Мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников пунктов выдачи заказов и предлагать ...

Мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников пунктов выдачи заказов

Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, ...