Мошенники стали рассылать россиянам дипфейки через «кружки» в Telegram

УрБК, Москва, 14.05.2025. Мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников пунктов выдачи заказов и предлагать ...25.02.2025 Кибермошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, ...17.02.2025 Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах
УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...23.10.2024 Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных
Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных: злоумышленники пишут с аккаунта, который называется ...23.10.2024 Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных
УрБК, Москва, 23.10.2024. Пользователи Telegram столкнулись с новой схемой хищения данных: злоумышленники пишут с ...