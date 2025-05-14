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Вчера, 13:57

Мошенники стали рассылать россиянам дипфейки через «кружки» в Telegram

УрБК, Москва, 17.06.2025. Кибермошенники стали рассылать россиянам дипфейки через «кружки» в Telegram. Злоумышленники через взломанный аккаунт присылают жертве просьбу перевести денежные средства якобы от лица владельца аккаунта, используя подделки изображения и голоса, сообщает РИА «Новости».

По словам корреспондента издания, после дня рождения мошенники от лица именинницы попросили ее подругу перевести 20 тыс. руб. за оплату работы фотографа, якобы по причине невозможности провести операцию. После подтверждения перевода они удалили переписку. Банк сообщил, что деньги вернуть не представляется возможным.

Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин сообщил, что видеоподделки (дипфейки) все чаще становятся дополнительным инструментом при использовании методов социальной инженерии злоумышленниками, и качество подделок будет совершенствоваться по мере развития технологий. Для снижения рисков он порекомендовал всегда перепроверять, действительно ли человек на записи является тем, за кого себя выдает, и критически относиться к просьбам о переводе денег.
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