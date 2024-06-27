В России летом могут запретить рекламные обзвоны

Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. Об этом рассказала глава ...

ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...

ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия

На каждого абонента сотовой связи в возрасте до 30 лет приходится более 10 спам-звонков в месяц

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Абоненты сотовой связи в возрасте от 21 года до 30 лет чаще других получают ...