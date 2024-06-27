В России летом могут запретить рекламные обзвоны

Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. Об этом рассказала глава ...Вчера, 14:23 ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия
УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...27.06.2024 На каждого абонента сотовой связи в возрасте до 30 лет приходится более 10 спам-звонков в месяц
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Абоненты сотовой связи в возрасте от 21 года до 30 лет чаще других получают ...25.04.2024 Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-обзвонов
УрБК, Москва, 25.04.2024. Минцифры разрабатывает законопроект, который позволит запретить массовые спам-обзвоны. Об ...18.08.2021 В Минцифры исключили обязательный переход россиян на электронные паспорта
УрБК, Москва, 18.08.2021. Россияне смогут отказаться от перехода на электронные паспорта вместо бумажных. Об этом ...