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Вчера, 17:19

В России летом могут запретить рекламные обзвоны

УрБК, Москва, 19.02.2025. В России с лета 2025 года могут запретить рекламные спам-звонки. Об этом заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Также ведомство планирует внедрить идентификацию всех звонков, исходящих от организаций.

О разработке законопроекта, который позволит запретить массовые спам-обзвоны, стало известно еще в апреле 2024 года.
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