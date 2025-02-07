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В Екатеринбурге стартовал форум «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовал форум «Кибербезопасность в финансах». Основной темой повестки форума стала защита цифровых платежей, применение искусственного разума для противодействия кибератакам и защита банковских данных.

Докладчиком на ключевой сессии конгресса «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий» выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Во время выступления она отметила, что по итогам прошлого года аферисты украли у россиян 27 млрд руб. Также около 40% случаев приходится на воровство кредитных финансовых средств, что в два раза выше, чем в 2023 году.

В дискуссии, посвященной основным проблемам борьбы с кибераферистами, приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Всего же в деловую программу форума вошло свыше 40 мероприятий, в том числе, дискуссионные сессии и мастер-классы.
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