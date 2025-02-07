В Екатеринбурге стартовал форум «Кибербезопасность в финансах»

УрБК, Москва, 19.02.2025. В России с лета 2025 года могут запретить рекламные спам-звонки. Об этом заявил на форуме ...Вчера, 15:31 40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит
УрБК, Москва, 19.02.2025. 40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит. Об этом рассказала глава ...07.02.2025 Центр компетенций «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день по кибербезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы» организует в Екатеринбурге Демо-день ...16.01.2024 В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». ...03.10.2023 На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал Х Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу ...