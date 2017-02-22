Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов

УрБК, Москва, 22.02.2017. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон, которым ...19.06.2013 Муниципалитетам могут вернуть право взимать штрафы за нарушение правил благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, возвращающий ...08.04.2013 Путин подписал закон, запрещающий мат в СМИ
Владимир Путин подписал закон, который вводит для СМИ штрафы за использование нецензурной лексики, сообщает ...06.06.2011 В России ужесточено наказание за нарушение правил пожарной безопасности
УрБК, Москва, 06.06.2011. Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение правил пожарной ...23.01.2009 Государственная Дума РФ увеличила штрафы участникам финансового рынка
УрБК, Москва, 23.01.2009. Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ...