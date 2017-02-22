УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов

УрБК, Москва, 20.03.2024. Государственная дума РФ приняла закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу займов без указания их полной стоимости, пишет «Прайм».

За вышеуказанные нарушения установлены штрафы: 2-2,5 тыс. руб. — для граждан, от 4 тыс. руб. до 20 тыс. руб. — для должностных лиц, от 100 тыс. руб. до 0,5 млн руб. — для юридических лиц.

За рекламу займов, нарушающую законодательство, штрафы для кредитных организаций увеличены до диапазона от 600 тыс. руб. до 1,6 млн руб. (ранее было от 300 до 800 тыс. руб.), а для их должностных лиц — от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (ранее — от 20 до 50 тыс. руб.).

Штрафы за нарушение правил рекламы в сетях электросвязи увеличены до диапазона от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — для должностных лиц, от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. — для юридических лиц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2017 Госдума ввела штрафы за нарушение мер безопасности при ремонте дорог

УрБК, Москва, 22.02.2017. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон, которым ...

19.06.2013 Муниципалитетам могут вернуть право взимать штрафы за нарушение правил благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2013. Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, возвращающий ...

08.04.2013 Путин подписал закон, запрещающий мат в СМИ

Владимир Путин подписал закон, который вводит для СМИ штрафы за использование нецензурной лексики, сообщает ...

06.06.2011 В России ужесточено наказание за нарушение правил пожарной безопасности

УрБК, Москва, 06.06.2011. Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение правил пожарной ...

23.01.2009 Государственная Дума РФ увеличила штрафы участникам финансового рынка

УрБК, Москва, 23.01.2009. Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об усилении ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (462)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18