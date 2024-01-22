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В I квартале 2024 года в открытый доступ утекло более 120 млн телефонных номеров россиян

УрБК, Москва, 09.04.2024. За I квартал 2024 года в открытый доступ попал 121 млн телефонных номеров россиян и 38 млн e-mail-адресов. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса DLBI.

В исследовании также отмечается, что в этом году изменился источник утечек. Так, в I квартале 2023 года около 50% потерь пришлось на медицинские организации и аптеки. В 2024 году более 70% потерь данных произошло из финансовых организаций: 96 млн номеров телефонов и 20 млн e-mail-адресов клиентов.

Эксперты отмечают, что полученные личные данные могут использоваться злоумышленниками для рассылки рекламы и спама, а также для попыток совершить кражу финансовых средств.
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