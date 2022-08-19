Объем похищенной персональной информации россиян за год вырос в 2,3 раза

УрБК, Москва, 18.04.2023. За январь-март 2023 года в интернет утекло 118 млн уникальных записей российских пользователей. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DLBI.



Аналитики InfoWatch оценивают число утечек в 350 млн записей персональных данных. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее.



В DLBI отмечают, что произошедшие в I квартале утечки в основном связаны с ИТ-аутсорсингом в области кибербезопасности. Компании, передающие обработку данных подрядчикам или доверяющие им управление инфраструктурой, обычно оказываются хуже защищены от киберугроз.