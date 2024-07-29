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В российских компаниях почти на 60% снизилось количество утечек информации

УрБК, Москва, 21.02.2025. Аналитики зафиксировали снижение количества утечек информации из финансовых компаний в России почти на 60%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование InfoWatch.

По итогам прошлого года, из микрофинансовых организаций, банков и страховых компаний было украдено 68 млн записей с данными. Это на 58,8% ниже показателя 2023 года. По данным организации, на 68,3% сократилось количество случаев утечек из финансовых компаний. При этом 40% утечек конфиденциальных сведений пришлось на банки, 20% — на страховые компании, 28% — на МФО. Кроме того, специалисты отметили рост слитых данных, составляющих коммерческую тайну — с 8,9% в 2023 году до 20% в 2024 году.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов ЭАЦ InfoWatch Андрея Арсентьева, похищенные данные хакеры оперативно выкладывали в открытый доступ. Так в интернете оказались сведения из бухгалтерской программы страховой компании, добавил он.
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