В 2023 году в интернет «утекли» 240 млн телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов россиян

УрБК, Москва, 18.04.2023. За январь-март 2023 года в интернет утекло 118 млн уникальных записей российских ...24.08.2018 В России в два раза выросло число утечек персональных данных из медицинских учреждений
УрБК, Москва, 24.08.2018. Количество утечек конфиденциальной информации из медицинских учреждений в России в 2017 году ...08.06.2017 Количество случаев утечки информации в компаниях и госорганах РФ выросло в 1,8 раза
В 2016 году в России зафиксировано 213 утечек информации из компаний из госорганов, что на 80,5% больше, чем годом ...08.06.2017 За год количество случаев утечки информации в компаниях и госорганах РФ выросло в 1,8 раза
УрБК, Москва, 08.06.2017. В 2016 году в России зафиксировано 213 утечек информации из компаний из госорганов, что на ...29.06.2009 Министерство экономики и труда Свердловской области заявило о смене телефонных номеров
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2009. Министерство экономики и труда Свердловской области заявило о смене телефонных номеров. ...