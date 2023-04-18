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В 2023 году в интернет «утекли» 240 млн телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов россиян

УрБК, Москва, 17.01.2024. В 2023 году в России было зафиксировано 290 утечек персональных данных россиян. В свободном доступе оказались 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Также в 2022 году было зафиксировано 270 фактов утечек, в результате которых в интернет попало 109,7 млн телефонных номеров и 99,8 млн e-mail-адресов.

Лидерами по объему слитых в интернет в 2023 году персональных данных стали банковская отрасль (47% утекших телефонных номеров) и электронная коммерция (38% утекших e-mail-адресов), говорят эксперты DLBI.

К примеру, в свободном доступе обнаружились данные пользователей бонусной программы «СберСпасибо» (почти 48 млн уникальных телефонных номеров и 3,3 млн e-mail-адресов). Также была «слита» база клиентов «Спортмастера» (45 млн номеров и 13,4 млн адресов), утверждают «Известия».

По данным Роскомнадзора, в 2023 году было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей (служба не конкретизирует, что за информация была в записях, и была ли она уникальной). В 2022 году было зарегистрировано более 140 утечек, а в интернете оказалось около 600 млн записей.
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