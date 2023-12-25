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В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбург привезли новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Состав будет проходить обкатку и, возможно, в дальнейшем начнет курсировать на маршруте в Академический район, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Полностью низкопольная модель носит название «Кастор» и обладает высокой вместимостью — в трамвай входит 261 пассажир.

Напомним, что в конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал покупку новых трамваев для уральской столицы в рамках концессии. Вопрос о приобретении нового подвижного состава встал наиболее остро после запуска трамвайной ветки в Академический район: туда были направлены старые вагоны чешского производства, которые не могут вместить всех желающих.

Ожидается, что трамвайная линия на этой территории будет продлена еще на 24,5 км, а потому власти города приняли решение об обновлении подвижного состава трамвайного парка.

Трамвайная ветка была заложена в проектную документацию комплексного освоения территории «Академический» еще на этапе ее создания застройщиком АО СЗ «РСГ-Академическое».
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