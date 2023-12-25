В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

Первый в Академ

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Трамвайную линию в Академический район Екатеринбурга планируется запустить к 300-летию ...

Трамвайная линия в Академический район Екатеринбурга готова на 30%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...

В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай

Проект трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга реализуют в рамках транспортной концессии

В Екатеринбурге завершился опрос о наименовании нового городского района Академический

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2020. В Екатеринбурге завершился опрос о названии для нового городского района. В опросе ...