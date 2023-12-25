В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

В восьмом районе Екатеринбурга 23 декабря запустили регулярное трамвайное движение ...19.01.2023 Трамвайная линия в Академический район Екатеринбурга готова на 30%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Трамвайную линию в Академический район Екатеринбурга планируется запустить к 300-летию ...26.01.2022 В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...14.07.2020 Проект трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга реализуют в рамках транспортной концессии
УрБК, Екатеринбург, 14.07.20 2020. Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассмотрел проект трамвайной линии ...15.05.2020 В Екатеринбурге завершился опрос о наименовании нового городского района Академический
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2020. В Екатеринбурге завершился опрос о названии для нового городского района. В опросе ...