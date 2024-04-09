В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбург привезли новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского ...26.01.2022 В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...06.10.2015 На улицы Екатеринбурга в тестовом режиме вышли новые трамваи
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге на улицы в тестовом режиме вышли трамвайные вагоны нового образца. Об ...30.09.2015 Жители Екатеринбурга смогут оценить новый низкопольный трамвай на маршруте № 18
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2015. Новый низкопольный трамвай выйдет для испытаний на улицы Екатеринбурга 1 октября, ...29.12.2014 В Нижнем Тагиле 20 трамваев «Уралтрансмаша» вышли на маршруты
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2014. В Нижнем Тагиле 20 трамваев производства ОАО «Уралтрансмаш» (входит в состав ОАО «НПК ...