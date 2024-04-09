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В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) прибудет в Екатеринбурге 1 мая для обкатки. После 9 мая новый состав модели 71-639 «Кастор» начнет курсировать по маршруту № 18 «станция Волгоградская — станция Шарташ», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Екатеринбурга

Во время обкатки будет необходимо оценить, насколько трамвай подходит уральской столице в техническом плане. В дальнейшем городские власти смогут заключить контракт на поставку вагонов.

Длина модели составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 человек. В полностью низкопольных салонах трамваев установлены 64 пассажирских кресла. Это наибольшее количество мест среди вагонов подобного класса. Также электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров.

Радиус поворота «Кастора» составляет всего 14 м, что позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой. Отмечается, что трамвай почти полностью собран из российских компонентов с использованием исключительно отечественных технологий.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал заключение концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев, в том числе 60 трехсекционных и 20 двухсекционных. По плану, новые машины будут курсировать по маршрутам из Академического района.
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