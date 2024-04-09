В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...

В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай

На улицы Екатеринбурга в тестовом режиме вышли новые трамваи

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге на улицы в тестовом режиме вышли трамвайные вагоны нового образца. Об ...