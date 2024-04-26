Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...09.04.2024 В Екатеринбург привезли для обкатки новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбург привезли новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...26.01.2022 В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...30.09.2015 Жители Екатеринбурга смогут оценить новый низкопольный трамвай на маршруте № 18
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2015. Новый низкопольный трамвай выйдет для испытаний на улицы Екатеринбурга 1 октября, ...