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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай «Кастор». Своими впечатлениями от поездки градоначальник поделился в личном Telegram-канале.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай

«По улицам города начал курсировать новый трехсекционный трамвай. С сегодняшнего дня он будет ходить по маршруту № 18. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым стали первыми пассажирами современного транспорта. Впечатления самые положительные: очень комфортно и просторно!» — написал Алексей Орлов.

Напомним, что новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) прибыл в Екатеринбурге для обкатки 1 мая. После праздников новый состав модели 71-639 начнет курсировать по маршруту № 18 «станция Волгоградская — станция Шарташ».

Длина модели составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 человек. В полностью низкопольных салонах трамваев установлены 64 пассажирских кресла. Это наибольшее количество мест среди вагонов подобного класса. Также электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов протестировали новый трехсекционный трамвай

Радиус поворота «Кастора» составляет всего 14 м, что позволяет трамваю быть маневренным, несмотря на значительные габариты. Благодаря этой особенности состав может обслуживать маршруты с узкими улицами и плотной застройкой. Отмечается, что трамвай почти полностью собран из российских компонентов с использованием исключительно отечественных технологий.

Напомним, что в конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал заключение концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев, в том числе 60 трехсекционных и 20 двухсекционных. По плану новые машины будут курсировать по маршрутам из Академического района.

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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