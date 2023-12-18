Администрация Екатеринбурга готова к заключению концессии по закупке новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...30.11.2023 В Екатеринбург прибыли 35 новых автобусов «НЕФАЗ»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. В Екатеринбург прибыла партия закупленных МУП «Гортранс» для нужд общественного ...13.11.2023 На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита ...19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...16.12.2022 Екатеринбург планирует принять участие в федеральной программе для приобретения 25 новых трамваев
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению ...