Администрация Екатеринбурга готова к заключению концессии по закупке новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. На этой неделе администрация Екатеринбурга примет необходимые для подписания концессии по закупке новых трамваев документы, а в начале 2024 года вопрос будет решен. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Орлов, выступая перед депутатами Екатеринбургской городской думы 26 декабря.



«Последние штрихи вместе с предполагаемым концессионером мы рассмотрели. Уже на этой неделе примем необходимые документы и в начале следующего года будем вопрос решать. Губернатор нас поддерживает. В бюджете мы предусмотрели расходы, механизм финансовых обязательств для нас понятен. Кроме того, предполагается серьезная федеральная поддержка — порядка 6-7 млрд руб.», — заявил А. Орлов.



По его словам, в рамках концессионного соглашения планируется приобрести 85 двухсекционных вагонов. Ранее сообщалось, что в 2023 году по государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» Екатеринбург закупил 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом и 35 автобусов большой вместимости. Еще 60 автобусов планируется закупить в 2024 году.