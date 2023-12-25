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Вчера, 15:43

Администрация Екатеринбурга планирует продлить трамвайную ветку в Академическом районе на 24,5 км

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Один из них — трамвайная линия в Академическом районе города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале администрации муниципалитета.

Ориентировочная стоимость затрат на этот проект оценивается в 27 млрд 256 млн руб. В рамках этой концессии планируется построить 24,5 км одиночного трамвайного пути, реконструировать 1,7 км пути, а также построить трамвайное депо и три тяговые подстанции.

Напомним, что трамвайное движение в Академический район было запущено 23 декабря. Пока туда ходит только трамвай маршрута № 1, однако, по словам главы транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игоря Ощепкова, летом 2024 года по этому направлению может быть запущен еще один маршрут.
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