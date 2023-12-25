Администрация Екатеринбурга планирует продлить трамвайную ветку в Академическом районе на 24,5 км

В восьмом районе Екатеринбурга 23 декабря запустили регулярное трамвайное движение ...

Первый в Академ

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало трамвайного движения в Академическом районе с 22 декабря

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

В Екатеринбурге готовятся к запуску трамвая в Верхнюю Пышму

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Специалисты АО «ЕТК» и АО «Екатеринбурггаз» получили сервитуты, в соответствии с ...