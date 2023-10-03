Передовой Академический

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При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...

Старт солнечной энергии

В Академическом районе начался монтаж солнечных панелей на фасадах домов в квартале «Олимпика» ...

Солнечная энергия для жизни

Дом с фасадом из солнечных элементов в Академическом районе заявлен на премию 100+Awards ...

Инженеры рассказали о планах по созданию новых энергоэффективных решений в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В рамках Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге специалисты ...

В ГК «КОРТРОС» рассказали о новых технологиях при строительстве жилья в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в ходе своего выступления на форуме ...