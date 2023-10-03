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Передовой Академический

При возведении современного жилья в Академическом районе Екатеринбурга применяются новейшие технологии в сфере строительства. Некоторые из них были представлены на Международной выставке бытового и промышленного оборудования Aquatherm, которая состоялась в Москве.

Передовой Академический

Генеральный директор ООО «РСГ — Инженерная инфраструктура» (входит ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов в ходе посещения выставки отметил, что значительная часть технологий, которые представлены на выставке, уже реализована при строительстве новых домов в восьмом районе Екатеринбурга. Однако удалось там найти и новые решения, которые в дальнейшем будут использованы при возведении новых кварталов.

«Подводя результаты посещения выставки, необходимо применить такой термин как «насмотренность инженеров». Так вот, как минимум, мы эту насмотренность повысили, а как максимум — мы еще раз ознакомились со всеми новыми технологиями и решениями, которые присутствуют на рынке сегодня. Как в части строительства и эксплуатации внешних сетей, так и в части внутридомового оборудования. Посмотрели еще раз как применяются внутридомовое эффективное оборудование, касаемо рекуперации воздуха: увидели, что ничего принципиально в этом направлении не изменилось», — рассказал Алексей Обухов.

Передовой Академический

Гендиректор ООО «РСГ — Инженерная инфраструктура» также принял участие в деловой программе, где получил возможность свериться с коллегами из других регионов по всем инновационным решениям, которые сегодня применяются при строительстве современного жилья.

«Могу сказать, что на сегодня Академический район и ГК «КОРТРОС» являются хедлайнерами в энергоэффективных решениях. Мы применяем все те же технологии, что и наши коллеги. Однако мы обратили внимание на некоторые моменты, которые обсуждали с коллегами, и в ближайшее время будем их прорабатывать», — добавил Алексей Обухов.

Передовой Академический

Отметим, что на 28-й Международной выставке Aquatherm в Москве были представлены более 700 компаний из 15 стран мира. Примечательно, что большинство стендов демонстрировали продукцию, уже применяемую в домах Академического, — от узлов до теплосчетчиков.

«Во время деловой программы другие застройщики рассказывали о внедрении рекуперации воздуха как о новейшей наработке. В то время как данная технология используется в домах Академического района уже не первый год. И инженеры регулярно продолжают совершенствовать энергоэффективные решения в рамках данного проекта», — сообщили в пресс-службе ведущего застройщика восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит ГК «КОРТРОС»).

Передовой Академический

Так, в энергоэффективном доме на улице Мехренцева, 36 жители пользуются для бытовых нужд электроэнергией, которая поступает с солнечных батарей, расположенных на крыше. Успешный опыт уже начали транслировать на другие дома в новых кварталах, что позволит жителям Академического экономить на общедомовом потреблении электричества. Так, в новом квартале «Олимпика» фотоэлектрические модули стали частью фасадов домов, что позволит более эффективно накапливать солнечную энергию.

Передовой Академический

Напомним, что дом с фасадом из солнечных элементов от ГК «КОРТРОС» попал в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Уникальность инновационного облицовочного материала состоит в том, что сегодня это единственное на территории РФ решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии.

Технологии, которые позволяют выдавать в домовую электросеть солнечную энергию в Академическом районе, планируют применять и на других строящихся жилых объектах, например, в квартале «Спутник-1».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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