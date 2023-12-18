Повышение цен на куриные яйца отметили 79% россиян

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить с 1 января по 30 июня 2024 года импортеров ...

Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на ввоз куриных яиц в Россию в 2024 году

УрБК, Москва, 18.12.2023. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить с 1 января по 30 ...

Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. ...

Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

УрБК, Москва, 14.12.2023. За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. ...

Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...