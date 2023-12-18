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Вчера, 16:06

Повышение цен на куриные яйца отметили 79% россиян

УрБК, Москва, 22.12.2023. Подорожание куриных яиц на прилавках магазинов отметили 79% россиян, принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение».

54% отметили рост цен на мясо птицы, 25% — на молоко, 22% — на хлеб. Подорожание лекарств — 33%, бензина — 30%, ЖКУ — 25%.

Напомним, что, по данным Росстата, с декабря 2022 года куриные яйца в стране подорожали на 46,18%. С 1 января Россия отменила таможенную пошлину на ввоз куриных яиц (15%). ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты. А Генпрокуратура РФ инициировала всероссийскую проверку деятельности производителей и продавцов куриных яиц.
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