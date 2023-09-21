В Историческом сквере Екатеринбурга появилась лестница-скамейка с вместимостью до 50 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На ул. Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм, выдержанных ...17.05.2023 Правительство Свердловской области распределило субсидию на обустройство туристического центра Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...09.09.2022 В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта ...24.05.2022 Екатеринбург примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Ростуризм объявил о начале приема заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов ...21.05.2020 В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза горельефа в Историческом сквере
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса на разработку ...