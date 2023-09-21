В Историческом сквере Екатеринбурга появилась лестница-скамейка с вместимостью до 50 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На ул. Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм, выдержанных ...

На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...

Правительство Свердловской области распределило субсидию на обустройство туристического центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Ростуризм объявил о начале приема заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов ...

Екатеринбург примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза горельефа в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса на разработку ...