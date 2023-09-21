УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:24

В Историческом сквере Екатеринбурга появилась лестница-скамейка с вместимостью до 50 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Историческом сквере Екатеринбурга в рамках проекта туристического кода уральской столицы появилась многоуровневая лестница-скамейка, на ступенях которой можно будет проводить мастер-классы, лекции и экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

На деревянных ступенях лестничного марша, установленного на прочной металлоконструкции, сможет разместиться до 50 человек.

Также к следующему теплому сезону комитет благоустройства администрации Екатеринбурга с участием МБУ «Зеленстрой» планирует напротив уже установленной деревянной скамьи расположить еще один лестничный «амфитеатр» из 100 уличных пуфов. Еще сотня таких же пуфов весной появится и на территории ЦПКиО.

Напомним, что на проект, включающий в себя 48 мероприятий по улучшению туристической, событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, выделено 237 млн руб. субсидии, предоставленной муниципалитету по итогам победы во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Часть из запланированных мероприятий уже выполнена: в центре города появились арт-объекты «Куб» и «Эта музыка будет вечной».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.09.2023 На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На ул. Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм, выдержанных ...

17.05.2023 Правительство Свердловской области распределило субсидию на обустройство туристического центра Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...

09.09.2022 В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта ...

24.05.2022 Екатеринбург примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Ростуризм объявил о начале приема заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов ...

21.05.2020 В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскиза горельефа в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса на разработку ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (399)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18