Правительство Свердловской области распределило субсидию на обустройство туристического центра Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на обустройство исторического центра Екатеринбурга. Эти деньги были получены по заявке губернатора Евгения Куйвашева, победившей на всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«Преобразование исторического центра Екатеринбурга предполагает создание удобной навигации и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустройство дополнительных пространств для отдыха, появление новых арт-объектов. При этом, туристические объекты должны быть объединены единым дизайн-кодом с учетом культурного наследия столицы Среднего Урала», — говорится в сообщении.
На благоустройство исторических кварталов уральской столицы будет выделено 237,1 млн руб. Из них 219,5 млн руб. — из федерального бюджета, 16,5 млн руб. — из областного, 1,1 млн руб. — из муниципального. Также будут привлекаться внебюджетные источники.
Уточним, что на 2023 год на федеральном уровне были приняты три заявки Е. Куйвашева. В сумме Средний Урал получит 589,7 млн руб. В том числе 332 млн руб. пойдет на реализацию проектов по созданию туристической инфраструктуры. Предпринимателям выделят от 3 до 10 млн руб. Еще 37,9 млн руб. пойдет на организацию фестиваля «Уральская ночь музыки».
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