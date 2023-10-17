Туристы отдыхают

В Историческом сквере Екатеринбурга в рамках проекта туристического кода уральской столицы появится многоуровневая лестница-скамейка, на ступенях которой можно будет проводить мастер-классы, лекции и экскурсии.На деревянных ступенях лестничного марша, установленного на прочной металлоконструкции, сможет разместиться до 50 человек. Удобное расположение позволит находиться в центре событий при проведении городских мероприятий на площадке Исторического сквера.Также к следующему теплому сезону комитет благоустройства администрации Екатеринбурга с участием МБУ «Зеленстрой» планирует напротив уже установленной деревянной скамьи расположить еще один лестничный «амфитеатр» из 100 уличных пуфов. Еще сотня таких же пуфов весной появится и на территории ЦПКиО.Отметим, что на прошлой неделе в центре Екатеринбурга в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» начали установку 201 новой скамьи. Старые скамейки уже демонтированы — их отправят на ремонт, а затем установят в парках и аллеях в Ленинском районе города.Новые скамейки, а также другие малые архитектурные формы были приобретены в рамках программы «Туристический код», на реализацию которой Екатеринбург получил из федерального бюджета 215 млн руб. по итогам победы во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».Все новые скамейки будут установлены на улице Вайнера, на отрезке между проспектом Ленина и улицей Малышева, а также на улице 8 Марта, между проспектом Ленина и улицей Малышева, и на тротуаре по нечетной стороне проспекта Ленина, в районе подземного пешеходного перехода в Исторический сквер.На улице Вайнера, помимо 70 двухместных скамей со спинками, 104 трехместных скамей без спинок и 17 одноместных сидений, также установят 100 урн и 70 вазонов. Кроме того, на проспекте Ленина появятся шесть шахматных площадок и 10 вазонов, а на улице 8 Марта — 10 лавок и 14 урн.Напомним, что проект туристского кода Екатеринбурга включает в себя 48 мероприятий, направленных на улучшение туристической, событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, а также качества городской среды. Часть из запланированных мероприятий уже была реализована к празднованию юбилея Екатеринбурга. Так, на зданиях Музея ИЗО, «Дома Метенкова», первого городского театра и других учреждений уже установлена архитектурная подсветка. В центральной части уральской столицы появились арт-объекты «Куб» (улица Вайнера) и «Эта музыка будет вечной» (переход в Историческом сквере). Возле объектов культурного наследия размещены навигационные стелы с картами-схемами города и стойки с QR-кодами. Открыт для посещения Дом уральского гостеприимства в здании Музея истории Екатеринбурга.Также в рамках проекта планируется установить у гимназии № 9 объект для буккроссинга, мебель в стиле кубизма и другое.Помимо установки малых архитектурных форм и повышения туристической привлекательности города с помощью визуальных приемов, власти города заботятся и о повышении качества жизни самих екатеринбуржцев. Так, на прошлой неделе на плотине Городского пруда были высажены молодые кедры.«Высадили 10 молодых кедров. В местном лесопитомнике их выращивали 10 лет, так что на саженцы они не похожи — достаточно солидные деревья высотой 4 м. Лесные красавцы, которые наверняка полюбятся горожанам, станут живым символом нашего города», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Он также напомнил, что в этом году в уральской столице было высажено 195 деревьев и более 1,5 тыс. кустарников. Кроме этого, различные зеленые насаждения появились благодаря застройщикам в качестве компенсации за освоение ими площадок под строительство.Кроме этого, специалисты МБУ «Зеленстрой» перевезли 38 различных видов деревьев и 497 блоков кустарников с площадки фестиваля «Екатеринбург-300». Их высадили на бульваре Медиков, в сквере по улице Титова и в других локациях города.Так, на улице Титова посадили березы, ели, яблони, клены, липы и сосны. Специалисты отмечают, что посадку деревьев необходимо проводить в осенний период, чтобы они не «заснули». Последний полив совершают в самую холодную погоду, чтобы корневая система была заморожена на зиму. С приходом весны корни оттают, и дерево гораздо лучше приживется. Также во время посадки весной или осенью растения удобряют, а затем своевременно поливают.