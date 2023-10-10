В центре Екатеринбурга установят «Фигуры Малевича»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В центре Екатеринбурга в сквере около гимназии № 9 на следующей неделе установят комплект уличной мебели под названием «Фигуры Малевича». Всего здесь появится девять малых архитектурных форм — две скамьи со спинками и две скамьи без спинок, а также три стола и две урны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Стоит отметить, что часть арт-объектов в центре Екатеринбурга уже была установлена в этом году: мини-библиотека и амфитеатр-лестница. Новые объекты созданы в рамках реализации программы «Туристический код» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Помимо этого, в соответствии с концепцией туристического кода центра уральской столицы городские власти расширили шахматную зону на проспекте Ленина, установив дополнительно шесть столов. Они произведены из современного материала, устойчивого к ультрафиолету, морозу и осадкам. К каждому из столов пристроены по две удобные скамейки с поверхностью из деревянных реек.



В ходе реализации программы туркода в Екатеринбурге предусмотрены установка малых архитектурных форм, создание арт-объектов, размещение современных туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки исторических зданий, приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.