В центре Екатеринбурга установят «Фигуры Малевича»

В Екатеринбурге продолжается реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ...10.10.2023 В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Екатеринбурге установят более 200 скамеек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В центре Екатеринбурга в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия ...21.09.2023 На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На ул. Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм, выдержанных ...09.09.2022 В Екатеринбурге создадут проектный офис для разработки обновленного туристического кода города
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное развитию проекта ...17.05.2022 Администрация Екатеринбурга благоустроит территорию при обелиске «Европа — Азия»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. На обелиске «Европа — Азия» стартовали работы по благоустройству территории, которые ...