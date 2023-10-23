На Плотинке появилась административная карта Екатеринбурга из различных пород камня

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В центре Екатеринбурга установят «Фигуры Малевича»

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В центре Екатеринбурга в сквере около гимназии № 9 на следующей неделе установят ...

Туристы отдыхают

В Екатеринбурге продолжается реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ...

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Екатеринбурге установят более 200 скамеек

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В центре Екатеринбурга в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия ...

В Екатеринбурге открыли еще один участок дороги на проспекте Ленина

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2016. Администрация Екатеринбурга 18 августа открыла одну сторону проспекта Ленина от улицы ...

Городские власти завершили ремонт проезжей части набережной Рабочей Молодежи

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. Ремонт набережной Рабочей Молодежи окончен. Как сообщает пресс-служба администрации ...