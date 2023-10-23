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23.10.2023

На Плотинке появилась административная карта Екатеринбурга из различных пород камня

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В центре Екатеринбурга появилась карта города — постамент установили на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи. Административный план уральской столицы выполнен из нескольких разновидностей уральского гранита, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На Плотинке появилась административная карта Екатеринбурга из различных пород камня
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

В соответствии с Законом Свердловской области № 141-ОЗ от 25.12.2019 на карте расположились восемь районов: Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, Кировский, Верх-Исетский, Академический, Железнодорожный и Орджоникидзевский. Также на карту нанесена дата основания города и текущий, юбилейный, год. Объект был изготовлен в рамках реализации программы «Туристический код».

«Плита размером 1,5 м на 1,5 м установлена на железобетонном основании, также облицованном гранитом. Гранитные плиты таких размеров очень сложно полировать, но это необходимо сделать, чтобы потом при помощи метода пескоструйной обработки можно было инкрустировать надписи и рисунки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее в рамках реализации программы «Туристический код» городские власти расширили шахматную зону на проспекте Ленина, установив дополнительно шесть столов. Также сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта украсила мини-библиотека, а в Историческом сквере со стороны площади Труда расположилась амфитеатр-лестница. В ближайшее время к этому добавятся «Фигуры Малевича» — комплект уличной мебели из двух скамей со спинками, двух скамей без спинок, трех столов и двух урн в стиле кубизм.
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