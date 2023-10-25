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25.10.2023

В Екатеринбурге в рамках реализации проекта «Туристический код» появилось 90 канализационных люков в виде монет Екатеринбургского монетного двора

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге появилось 90 новых канализационных люков. Металлические крышки выполнены в виде монет, которые в разные годы чеканил Екатеринбургский монетный двор. Замена крышек была произведена в рамках реализации проекта «Туристический код», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Екатеринбурге в рамках реализации проекта «Туристический код» появилось 90 канализационных люков в виде монет Екатеринбургского монетного двора
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Так, на 45 люках изображен знаменитый пятак Екатерины II 1763 года. Это первый год чеканки такой монеты. Именно при Екатерине II было существенно расширено монетное производство в городе и появился бренд «Е.М» (екатеринбургская монета), идентифицирующий Екатеринбургский монетный двор.

Второй тип люков изображает пять копеек 1872 года из последней, 13-й по счету, серии Екатеринбургского монетного двора. Это были самые легкие монеты за всю его историю.

Проект установки люков-монет реализован в год 300-летия столицы Урала администрацией города Екатеринбурга, туристско-информационным центром Екатеринбурга (МКУ «Столица Урала»), МУП «Водоканал Екатеринбурга».

Также на этой неделе в центре Екатеринбурга появилась карта города — постамент установили на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи. Административный план уральской столицы выполнен из нескольких разновидностей уральского гранита. Объект также был установлен в рамках реализации программы «Туристический код».
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