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На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. На ул. Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм, выдержанных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трехместные скамьи без спинки модели «Берта» с чугунным художественным литьем каркаса в количестве 104 штук будут расположены на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Двухместные скамейки со спинкой модели «Ампир-1» установят в количестве 70 штук, а одноместные — 17. Рядом со скамейками поставят новые урны модели «Касл» объемом 35 литров. Согласно проекту, между скамейками будет расположена парковая мебель, предназначенная для высадки растений.

Кураторы отмечают, что задуманный проект реализуется в полном объеме и будет завершен к первой половине декабря. Так, уже установлены арт-объекты «Куб» (улица Вайнера) и «Эта музыка будет вечной» (переход в Историческом сквере), подсвечены пять исторически зданий, а возле объектов культурного наследия размещены навигационные стелы с картами-схемами города и стойки с QR-кодами.

Напомним, что проект туристического кода Екатеринбурга предполагает 48 мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, а также на развитие событийно-туристической и выставочно-ярмарочной инфраструктуры.
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