На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию модернизируют сеть стендов для туристической навигации по ...16.12.2013 Первые паркоматы появятся в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга ...16.12.2013 Первые паркоматы установят в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2013. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...25.02.2013 С улицы Вайнера в Екатеринбурге увезли клумбы и скамейки
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2013. В воскресенье днем с улицы Вайнера в Екатеринбурге увезли клумбы и скамейки. Как ...06.04.2011 В апреле 2011 года в Екатеринбурге начнутся работы по реконструкции зеленой зоны городского сквера возле ТЦ «Пассаж»
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2011. В апреле 2011 года начнутся работы по реконструкции зеленой зоны городского сквера. ...