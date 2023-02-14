Полмиллиарда для туризма

В бюджет Свердловской области в 2023 году поступит 589,7 млн руб. на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также программы по проектированию туристского центра Екатеринбурга. Распоряжения о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Напомним, что на федеральном уровне были одобрены три заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. Поддержка отрасли осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



При этом 332 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, а также на развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями и национального маршрута «Демидовский маршрут». Еще 219,5 млн руб. будут выделены на обустройство туристического центра Екатеринбурга.







Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что на благоустройство города к празднованию 300-летнего юбилея также предусмотрены средства в региональном бюджете.



«Средства, выделенные из федерального и регионального бюджетов, будут реализованы по четырем направлениям, которые соответствуют мероприятиям муниципальных программ: улучшение событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, благоустройство, туристская навигация, совершенствование архитектурного облика центра города», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.



Он также подчеркнул, что главной задачей городских властей является создание комфортной среды для жителей и гостей уральской столицы в туристическом центре Екатеринбурга.



«Это внедрение художественной подсветки архитектурных объектов в Историческом сквере и на улице Вайнера, приобретение уличной мебели, оборудование туалетных модулей. Получат развитие информационные туристические центры, уличная навигация», — добавил Алексей Орлов.



Глава города уже отдал необходимые распоряжения ответственным структурам по выполнению основной части мероприятий к августу 2023 года.



Он также рассказал, на каком этапе находится подготовка к реконструкции главной пешеходной зоны мегаполиса — улицы Вайнера.



«По улице Вайнера мы в прошлом году принимали участие в федеральном конкурсе Ростуризма на создание культурного кода нашего города. Екатеринбург стал одним из победителей. Решение принято. Деньги выделены. Мы вчера с коллегами обсуждали этапы проведения работ по улице Вайнера и прилегающим районам. Достаточно большой объем работ нам предстоит в этом году выполнить. Концепцию, проект мы разрабатывали совместно с общественностью, урбанистами, художниками. Естественно эта улица должна соответствовать статусу столичного города», — отметил глава Екатеринбурга.



Напомним, что в 2022 году Екатеринбург вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который проводил Ростуризм. В рамках реализации этого проекта из федерального бюджета будет выделено 6 млрд руб., чтобы поддержать 31 город. Из них, как уточнил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, Екатеринбургу достанется 215 млн руб.



Города-победители в течение 2023 года на выделенные деньги смогут внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.



Проект в том числе позволит синхронизировать несколько уже существующих объектов и дополнить планируемые: концепцию Городского пруда, улицы Вайнера, территории Исторического сквера, реализованные проекты по улице Гоголя, Энгельса и Карла Маркса. При этом в границы туристического центра города могут войти и другие территории.