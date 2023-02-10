Свердловская область получит более 500 млн рублей на реализацию общественных инициатив в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении средств из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив в сфере туризма. Гранты в программы для создания туристского центра Екатеринбурга поступят в бюджет Свердловской области в 2023 году, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.



Напомним, что ранее на федеральном уровне поддержку получили три заявки губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. В 2023 году 332 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, а также на развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями, — всего около 70 проектов.



Также ранее стало известно, что Екатеринбург получит 38 млн руб. из федерального бюджета на проведение фестиваля Ural Music Night. Решение о выделении финансов было принято по итогам рассмотрения заявки на получение средств для поддержки региона от губернатора Евгения Куйвашева.