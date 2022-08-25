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Екатеринбург получит 38 млн рублей из федерального бюджета на проведение фестиваля Ural Music Night

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. На проведение фестиваля Ural Music Night, который состоится 23 июня 2023 года в Екатеринбурге, город получит порядка 38 млн руб. из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Решение о выделении средств было принято по итогам рассмотрения заявки на получение средств для поддержки региона от губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, что ранее на федеральном уровне поддержку получили три заявки Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. В 2023 году 332 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, а также на развитие сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями, — всего около 70 проектов.

Также регион выиграл грант в размере 215 млн руб. на обустройство туристического центра Екатеринбурга.

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