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Автодилеры ожидают рост цен на машины из-за повышения ключевой ставки

УрБК, Москва, 16.08.2023. Российские автодилеры прогнозируют рост цен на машины из-за повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на профильную ассоциацию РОАД.

«Повышение ключевой ставки в первую очередь влияет на сектор автокредитования, который уже занимает долю в 60% на рынке. Будут становиться дороже как сами автокредиты, так и финансирование дилерского бизнеса. Ведь те же оборотные средства автодилеров до 70% заемные. Мы можем прогнозировать как снижение покупательской активности, так и повышение цен в конечном итоге», — заявили в ассоциации.

Напомним, что вчера Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Ранее стало известно, что по итогам июня 2023 года продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с маем и в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц в стране реализовали 82,4 тыс. машин.
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