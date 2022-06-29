Автодилеры ожидают рост цен на машины из-за повышения ключевой ставки

Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года
УрБК, Москва, 29.06.2022. Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора ...15.11.2021 Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на ближайшем ...11.12.2014 Банк «Кольцо Урала»: вероятность очередного повышения ключевой ставки высока
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2014. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 10,5% для банкиров было ожидаемым событием, отмечает ...11.12.2014 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 10,5%
УрБК, Москва, 11.12.2014. ЦБ РФ повысил сегодня ключевую ставку на 1% — до 10,5%, сообщается на сайте регулятора. ...