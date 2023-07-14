В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

УрБК, Москва, 14.07.2023. В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на ...05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза
УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...10.09.2013 В августе продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 10%
УрБК, Москва, 10.09.2013. В августе 2013 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России ...