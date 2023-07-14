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В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% больше, чем в мае, и в 2,5 раза — чем в аналогичный период 2022 года. По итогам всего полугодия реализовано 401,6 тыс. машин, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Автостата».

Среди брендов первое место занимает Lada с результатом 23,8 тыс. проданных автомобилей за июнь. Следом идут китайские Chery — 10,1 тыс. штук, Haval — 83,3 тыс. штук, Geely — 6,9 тыс. штук. Отметим, что в топ-10 самых популярных марок попали Kia, Hyundai и Toyota, хотя официально такие автомобили в Россию не поставляются.
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