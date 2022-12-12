В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление для предприятий города

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание жюри общегородского конкурса, где определили предприятия, которые подготовили лучшее оформление уральской столицы к новогодним праздникам. Напомним, что соревнование стартовало в середине декабря.



«По мнению наших жителей и гостей города, в этом году Екатеринбург украшен очень неплохо. Мы в обязательном порядке должны наградить тех, кто использовал свои ресурсы, предложил оригинальные идеи и применил новые подходы в праздничном оформлении», — отметил А.Орлов.



Данное состязание проводилось в 30 номинациях. От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было подано порядка 335 заявок. Так, праздничное оформление получили театры, музеи, библиотеки, центры культуры, спортивные сооружения и другие площадки.



Отмечается, что победителей состязания «Новогодний Екатеринбург — 2023» объявят на торжественном мероприятии 30 января, которое пройдет в международном центре искусств «Главный проспект».