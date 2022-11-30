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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление для предприятий города

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «О проведении конкурса «Новогодний Екатеринбург — 2023». В рамках проекта предприятия и компании уральской столицы будут соревноваться в мастерстве украшения города к празднику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Организаторы конкурса отмечают, что побороться за победу в 29 номинациях смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на территории Екатеринбурга. По условиям конкурса, они будут должны украсить фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию, где располагается их компания, в новогоднем стиле.

Заявку на участие с фотографиями оформления необходимо подать до 30 декабря 2022 года. Далее в срок до 13 января 2023 года экспертное жюри во главе с Алексеем Орловым выберет претендентов на победу. А затем в течение еще одной недели определит победителей, которые будут объявлены до 20 января 2023 года.

Напомним, что главной новогодней темой в этом году станет предстоящее 300-летие Екатеринбурга. В ледовом городке на площади 1905 года в честь предстоящего юбилея строители возведут макет первой городской крепости по эскизам 1726 года.

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