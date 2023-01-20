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В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление для предприятий города

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт украшению города в честь Нового года и традиционному конкурсу праздничного оформления предприятий уральской столицы. В рамках проекта предприятия и компании будут соревноваться в мастерстве украшения города к празднику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«До Нового года осталось чуть больше месяца. Пора начинать украшать город. Мы вновь объявляем конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп зданий, витрин, дворовых территорий и общественных пространств. Украшение родного города — это неотъемлемая часть новогоднего волшебства, способ подарить праздничное настроение жителям и гостям уральской столицы», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

Традиционный конкурс «Новогодний Екатеринбург — 2024» пройдет с 12 декабря по 31 января. Участниками конкурса могут стать любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели города. С подробностями его проведения можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия рассмотрит присланные заявки, а затем жюри определит победителей. Их имена станут известны к 19 января 2024 года. Награды будут вручены до 31 января. Комиссию по отбору проектов возглавит начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов, а жюри конкурса — Алексей Орлов.
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