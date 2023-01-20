УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание жюри общегородского конкурса, где ...12.12.2022 В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление для предприятий города
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «О проведении конкурса ...19.08.2020 В Екатеринбурге проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и витрин
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса ...11.11.2015 В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление зданий к Новому году
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении ...21.11.2011 В Екатеринбурге стартовал конкурс «Новогодний город — 2012»
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о внешнем ...