Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») дипломом за участие в конкурсе «Новогодний Екатеринбург — 2023». Основной застройщик восьмого района уральской столицы занял почетное место в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры».



Диплом генеральному директору специализированного застройщика Сергею Ланцову был вручен за новогоднее оформление Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.







Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»