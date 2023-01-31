Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») дипломом за участие в конкурсе «Новогодний Екатеринбург — 2023». Основной застройщик восьмого района уральской столицы занял почетное место в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры».
Диплом генеральному директору специализированного застройщика Сергею Ланцову был вручен за новогоднее оформление Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.
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