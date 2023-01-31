УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:26

Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») дипломом за участие в конкурсе «Новогодний Екатеринбург — 2023». Основной застройщик восьмого района уральской столицы занял почетное место в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры».

Диплом генеральному директору специализированного застройщика Сергею Ланцову был вручен за новогоднее оформление Преображенского парка, сообщает пресс-служба девелопера.

Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»


Также награды была удостоена управляющая компания «Академический» за новогоднее оформление пешеходной аллеи «Вера. Надежда. Любовь».

Конкурс «Новогодний Екатеринбург — 2023» стартовал в декабре прошлого года по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В оформлении уральской столицы приняли активное участие представители разных сфер: бизнеса, строительства, культуры, образования, туризма, а также управляющие компании. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было принято 335 заявок, это на 25% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что ГК «КОРТРОС» входит в тройку компаний, которые прямо сейчас строят больше всего жилья в Екатеринбурге. Так, объем выданных АО СЗ «РСГ-Академическое» разрешений на строительство составляет 299 тыс. кв. м.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 Ледовый городок в Преображенском парке Екатеринбурга посетили более 150 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Ледовый городок в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга за месяц ...

20.01.2023 В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление для предприятий города

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание жюри общегородского конкурса, где ...

23.12.2022 Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга стал призером конкурса «Гильдии строителей Урала»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. За вклад в новогоднее оформление Екатеринбурга АО Специализированный застройщик ...

19.08.2020 В Екатеринбурге проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и витрин

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении конкурса ...

11.11.2015 В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление зданий к Новому году

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (103)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18