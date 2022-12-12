Город украшен

Власти города и представители уральского бизнеса украсили центр Екатеринбурга накануне Нового года.







По словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, работа по оформлению города к Новому году началась еще летом.



«Мы сформировали перечень локаций, где можно разместить украшения. Количество таких мест с каждым годом увеличивается: мы стремимся к тому, чтобы по прошествии какого-то количества лет весь город превратился в единый световой ансамбль — мы даже подготовили некий «мастер-план», определяющий принципы убранства», — рассказал начальник департамента архитектуры.







Так, например, каток «Сезоны», расположенный на улице Бориса Ельцина, 6, специалисты украсили в стиле альпийского шале. На площадке можно увидеть праздничную елочную инсталляцию. Кроме этого, предусмотрены места для отдыха в виде качелей и лавочек.







На площадке перед бизнес-центром «Президент» расположились 30 иллюминированных деревьев. По словам главного специалиста дизайна городской среды департамента архитектуры администрации города Елены Бабиной, при проектировании была учтена специфика древесных растений, чтобы не навредить росту насаждений. Также она отметила, что локация формируется с 2018 года: здесь уже оформлена аллея для прогулок, а неподалеку расположена воркаут-площадка, на которой местные жители могут заниматься спортом.







Самым крупным объектом, украшенным праздничной иллюминацией в городе, стал Макаровский мост.



«Макаровский мост будет участвовать в праздничной иллюминации к 300-летию города и к нашим ежегодным форумам — «Иннопрому» и 100+ TechnoBuild. К новогоднему оформлению города на опорах моста появилась вертикальная иллюминация. Также предусмотрено 22 световых сценария для разных праздников. В дальнейшем мы напишем и другие сценарии освещения моста», — подчеркнула и. о. начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды Анастасия Тимофеева.





На площади Труда фонтан «Каменный цветок» на время праздников превратился в большой елочный шар. Этот объект является интерактивным, там предусмотрена смена световых заставок. Так, жители города могут увидеть как однотонное освещение, так и бегущую строку поздравлений с Новым годом и предстоящим 300-летним юбилеем столицы Урала.



В Историческом сквере разместили 14 световых фигур — шары, фонари, арки и звезды. В течение праздничных каникул уральцы и гости Екатеринбурга смогут прогуляться и увидеть достопримечательности города, преобразившегося к Новому году.



Напомним, что в столице Урала проходит конкурс «Новогодний Екатеринбург — 2023», в котором местные компании соревнуются в мастерстве праздничного оформления. 13 января 2023 года экспертное жюри совместно с главой города Алексеем Орловым выберет претендентов на первенство. А затем до 20 января 2023 года определят и объявят победителя состязания.