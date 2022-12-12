УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:37

Город украшен

Власти города и представители уральского бизнеса украсили центр Екатеринбурга накануне Нового года.

Город украшен

По словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Руслана Габдрахманова, работа по оформлению города к Новому году началась еще летом.

«Мы сформировали перечень локаций, где можно разместить украшения. Количество таких мест с каждым годом увеличивается: мы стремимся к тому, чтобы по прошествии какого-то количества лет весь город превратился в единый световой ансамбль — мы даже подготовили некий «мастер-план», определяющий принципы убранства», — рассказал начальник департамента архитектуры.

Город украшен

Так, например, каток «Сезоны», расположенный на улице Бориса Ельцина, 6, специалисты украсили в стиле альпийского шале. На площадке можно увидеть праздничную елочную инсталляцию. Кроме этого, предусмотрены места для отдыха в виде качелей и лавочек.

Город украшен

На площадке перед бизнес-центром «Президент» расположились 30 иллюминированных деревьев. По словам главного специалиста дизайна городской среды департамента архитектуры администрации города Елены Бабиной, при проектировании была учтена специфика древесных растений, чтобы не навредить росту насаждений. Также она отметила, что локация формируется с 2018 года: здесь уже оформлена аллея для прогулок, а неподалеку расположена воркаут-площадка, на которой местные жители могут заниматься спортом.

Город украшен

Самым крупным объектом, украшенным праздничной иллюминацией в городе, стал Макаровский мост.

«Макаровский мост будет участвовать в праздничной иллюминации к 300-летию города и к нашим ежегодным форумам — «Иннопрому» и 100+ TechnoBuild. К новогоднему оформлению города на опорах моста появилась вертикальная иллюминация. Также предусмотрено 22 световых сценария для разных праздников. В дальнейшем мы напишем и другие сценарии освещения моста», — подчеркнула и. о. начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды Анастасия Тимофеева.

Город украшен
На площади Труда фонтан «Каменный цветок» на время праздников превратился в большой елочный шар. Этот объект является интерактивным, там предусмотрена смена световых заставок. Так, жители города могут увидеть как однотонное освещение, так и бегущую строку поздравлений с Новым годом и предстоящим 300-летним юбилеем столицы Урала.

В Историческом сквере разместили 14 световых фигур — шары, фонари, арки и звезды. В течение праздничных каникул уральцы и гости Екатеринбурга смогут прогуляться и увидеть достопримечательности города, преобразившегося к Новому году.

Напомним, что в столице Урала проходит конкурс «Новогодний Екатеринбург — 2023», в котором местные компании соревнуются в мастерстве праздничного оформления. 13 января 2023 года экспертное жюри совместно с главой города Алексеем Орловым выберет претендентов на первенство. А затем до 20 января 2023 года определят и объявят победителя состязания.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
12.12.2022 В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление для предприятий города

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «О проведении конкурса ...

01.12.2022 На Макаровском мосту в Екатеринбурге в тестовом режиме заработала новая иллюминация

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. На опорах Макаровского моста в тестовом режиме заработала новая иллюминация. Об этом ...

05.12.2016 Коротко о событиях дня

В 12.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №601) состоится брифинг по итогам конкурса на ...

16.12.2014 В Екатеринбурге с начала года выдали около 700 разрешений на строительство

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2014. За одиннадцать 2014 года администрация Екатеринбурга выдала 674 разрешения на ...

30.06.2014 Михаил Вяткин покинул пост начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2014. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал заявление Михаила ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18