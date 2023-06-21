Власти Екатеринбурга одобрили концепцию второго этапа благоустройства парка «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...29.12.2021 Жители Екатеринбурга определились с концепцией развития улицы Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Итоги голосования жителей уральской столицы за лучшую концепцию развития улицы Вайнера, ...30.01.2020 В Екатеринбурге представили концепцию комплексного благоустройства муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 29 января 2020 года провел совещание с ...05.12.2016 Коротко о событиях дня
В 12.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, зал №601) состоится брифинг по итогам конкурса на ...