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Власти Екатеринбурга одобрили концепцию второго этапа благоустройства парка «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В Екатеринбурге в рамках заседания по развитию общественных пространств на площадке креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) состоялась презентация концепции второго этапа благоустройства «Солнечных аллей». Проект получил одобрение городских властей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Концепция предполагает благоустройство участка от бульвара Вдохновения до улицы Нескучной протяженностью 247 м. Проект представила архитектор бюро «АртХаус» Наталия Гончарова.

«В основу ландшафтной концепции заложен смысл интеграции действий человека в течение дня, что сформировало деление аллеи на три кластера: «Рассвет» — с коворкингом и зоной для утреннего кофе, «Зенит» — предполагающий активное времяпрепровождение и «Закат» — для спокойного отдыха», — рассказала архитектор.

Свяжет всю аллею каркас пешеходных путей и велодорожек.

В рамках обсуждения члены совета под председательством начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслана Габдрахманова высоко оценили уровень проекта и внесли несколько предложений, которые будут учтены при доработке концепции.

«Я благодарю авторов концепции, вы большие молодцы. Видно, как растет ваш уровень и насколько точно вы чувствуете территорию. Я уверен, что пространство станет эталонным не только для Екатеринбурга, но и для других городов», — резюмировал Руслан Габдрахманов.

После внесения дополнений концепция архитекторов будет направлена на рассмотрение в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.
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