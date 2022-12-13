Город развивают концессии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионных соглашений. В списке обозначены 10 пунктов.



Все объекты имеют социальную значимость, причем часть из них подвергнется реконструкции, а некоторые будут построены с нуля. В список вошли следующие проекты: строительство школы на 1,5 тыс. мест в Чкаловском районе, ФОК с ледовой ареной и бассейном в районе улиц Тенистой — Суходольской, ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне «Солнечный», а также возведение стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда и здания для общеобразовательной организации на 1,1 тыс. мест в Орджоникидзевском районе. Реконструкция ожидает бассейн на улице Крауля, 89, летний парк «Уралмаш», природно-исторический парк «Палкино» и детский оздоровительный лагерь имени А. Гайдара. Кроме того, в список объектов для концессий вошел проект по созданию трамвайной линии в Академическом районе общей протяженностью порядка 21 км.



Посредством концессионных соглашений городские власти планируют обновить и расширить базу социально значимых объектов, при этом более эффективно потратив бюджетные средства. Таким образом, Екатеринбург не только получит школы, парки и спортивные комплексы, но и сможет направить освободившиеся деньги на создание еще большего количества детских садов, оздоровительных лагерей и другой необходимой инфраструктуры.



Концессионные соглашения уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент для развития городов. Так, за девять месяцев текущего года в России было заключено 3 тыс. 724 концессионных соглашения в сфере инфраструктуры, общий объем инвестиций составил 5,5 трлн руб., из которых 4 трлн руб. — вложения предпринимателей.



При этом эксперты отмечают, что интерес к альтернативному способу финансирования значимых проектов растет. Одной из причин этого стали новые вызовы, с которыми экономика России столкнулась в 2022 году. Участие частного капитала позволяет реализовывать проекты, средства на которые в бюджете не заложены.



Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин подчеркнул, что для города наиболее актуален вопрос строительства детских образовательных и оздоровительных учреждений посредством одного из видов концессий — государственно-частного партнерства (ГЧП).



«Больше всего нас интересуют инициативы по строительству в рамках ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает во многих районах города», — сказал Алексей Прядеин.



Первым с инициативой по строительству школы в рамках ГЧП выступил один из девелоперов Екатеринбурга — компания «Атомстройкомплекс». Этот формат подразумевает инвестиционную фазу в три года, когда объект возводится за счет банка и застройщика. Далее в течение семи лет правительство Свердловской области постепенно возвращает вложенные средства.



Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации нужно подготовить проект, найти на него средства, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, определить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на стройматериалы. А значит, существенную часть работы нужно делать заново, включая поиск денег. При этом ситуация может повториться снова, из-за чего проект застревает в бесконечном цикле. В концессионном формате со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.



«Это объект, который ждут жители микрорайона. Здесь был применен механизм заключения концессионного соглашения. Проведена колоссальная работа по определению параметров этого соглашения, по привлечению средств федерального бюджета. Я абсолютно уверен, что с таким концессионером, как «Атомстройкомплекс», эти работы будут выполнены качественно, в срок, и буквально в течение пары лет мы получим долгожданную 41-ю школу. Новую, современную, с современным оборудованием. Ее очень ждут жители Екатеринбурга», — отметил Алексей Орлов.



Строительство школы № 41 по новой для города схеме началось в октябре этого года. Здание расположится в районе улиц Металлургов — Викулова (в дальнейшем ему присвоят адрес улица Котельникова, 5). Следует добавить, что в рамках соглашения «Атомстройкомплекс» также берет на себя ответственность за дальнейшую эксплуатацию школы.



«Мы нацелены на комплексное развитие нашего города, когда в районах своевременно обновляется не только жилье, но и вся необходимая инфраструктура, без которой немыслима комфортная, безопасная жизнь. В этом одинаково заинтересованы все — и власть, и бизнес, и жители. Только объединяя усилия, мы можем достичь этой цели, обеспечить нашему городу устойчивое развитие и экономический рост», — подчеркивает глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Валерий Ананьев.



Помимо этого, в текущем году «Атомстройкомлекс» выполнил полномасштабную перестройку двух улиц в районе Южного автовокзала Екатеринбурга: отрезка улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участка улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Проект удалось реализовать в сжатые сроки благодаря инициативе застройщика и федеральному финансированию.



Речь идет об инфраструктурном бюджетном кредите, который удалось получить благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Для реализации проектов с использованием федеральных денег были отобраны инфраструктурные объекты, способные дать максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда».



В рамках реконструкции улиц Циолковского и Айвазовского «Атомстройкомплекс» расширил проезжую часть с возможностью правого поворота на Московскую улицу. Обустроено наружное освещение, реконструированы и установлены светофорные объекты, смонтированы малые архитектурные формы. Выполнены велодорожки и тротуары. Вдобавок на территории уложен газон и посажены деревья. Удалось как посадить новые, так и сохранить старые кусты сирени. Общая стоимость двух проектов составила почти 160 млн руб.



Подрядчик разработал проектную документацию по своей инициативе и за свой счет, что позволило увеличить темпы включения улиц в программу и быстрее начать строительные работы. Компания в течение многих лет возводит в районе Южного автовокзала современные жилые кварталы — ЖК «Апельсин», ЖК LIVE, а также «Нескучный сад» — и заинтересована в комплексном развитии городской среды.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением на Среднем Урале. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.