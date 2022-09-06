В Екатеринбурге утверждены 10 объектов для заключения концессии

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым запланировано заключение концессионных соглашений. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте города.



За счет концессий муниципалитет намерен максимально обновить и расширить базу социально значимых объектов, при этом эффективно распределив средства, говорится в сообщении.