В Екатеринбурге утверждены 10 объектов для заключения концессии

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым запланировано заключение концессионных соглашений. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте города.
За счет концессий муниципалитет намерен максимально обновить и расширить базу социально значимых объектов, при этом эффективно распределив средства, говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список номинаций для соискателей премии ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...14.07.2022 В Екатеринбурге упростят процедуру сноса объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение гордумы проект решения, который ...08.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал предпринимателям в пользование 14 муниципальных объектов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором утвержден список ...20.07.2021 Администрация Екатеринбурга дополнила список подлежащих реставрации исторических объектов
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Перечень объектов культурного наследия Екатеринбурга, которые подлежат ремонту, ...