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Сегодня, 16:03

В Екатеринбурге утверждены 10 объектов для заключения концессии

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым запланировано заключение концессионных соглашений. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте города.

За счет концессий муниципалитет намерен максимально обновить и расширить базу социально значимых объектов, при этом эффективно распределив средства, говорится в сообщении.

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