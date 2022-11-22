«Школьные» механизмы

В Екатеринбурге промышленники подвели итоги форума «Города России 2030». Так, в рамках стратегической сессии власти и ведущие девелоперы уральской столицы обсуждали перспективы использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства объектов инфраструктуры и промышленности. Организатором стратегической сессии выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).





Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



За первые девять месяцев текущего года в России было заключено 3 тыс. 724 концессионных соглашения в сфере инфраструктуры, общий объем инвестиций составил 5,5 трлн руб., из которых 4 трлн руб. — вложения предпринимателей. Интерес к альтернативному способу финансирования значимых проектов растет: по мнению участников сессии, одной из причин этого стали новые вызовы, с которыми экономика России столкнулась в 2022 году. Участие частного капитала позволяет реализовывать проекты, средства на которые в бюджете на заложены.



Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин отметил, что для города наиболее актуален вопрос строительства детских образовательных и оздоровительных учреждений.



«Больше всего нас интересуют инициативы по строительству в рамках ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает во многих районах города. Мы составили перечень объектов, которые необходимы городу в первую очередь — в 2023 году готовы рассмотреть до 10 инициатив по строительству школ в рамках концессионных соглашений», — сказал Алексей Прядеин.







Первым с инициативой по строительству школы в рамках ГЧП выступил один из девелоперов Екатеринбурга — компания «Атомстройкомплекс». Этот формат подразумевает инвестиционную фазу в три года, когда объект возводится за счет банка и застройщика. Далее в течение семи лет правительство Свердловской области постепенно возвращает им вложенные средства.



Преимущество такого подхода состоит в том, что он позволяет найти деньги «здесь и сейчас». В обычной ситуации нужно подготовить проект, найти на него средства, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, определить сроки. Но за это время строительство может успеть подорожать, например, из-за растущих цен на стройматериалы. А значит, существенную часть работы нужно делать заново, включая поиск денег. При этом ситуация может повториться снова, из-за чего проект застревает в бесконечном цикле. В концессионном формате со старта имеется заранее подготовленный проект и партнеры, готовые выделить финансы на его реализацию.



«Мы нацелены на комплексное развитие нашего города, когда в районах своевременно обновляется не только жилье, но и вся необходимая инфраструктура, без которой немыслима комфортная, безопасная жизнь. В этом одинаково заинтересованы все — и власть, и бизнес, и жители. Только объединяя усилия, мы можем достичь этой цели, обеспечить нашему городу устойчивое развитие и экономический рост», — подчеркивает глава компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.







Строительство школы № 41 по новой для города схеме началось в октябре этого года. Здание расположится в районе улиц Металлургов — Викулова (в дальнейшем ему присвоят адрес улица Котельникова, 5).



«Это объект, который ждут жители микрорайона. Здесь был применен механизм заключения концессионного соглашения. Проведена колоссальная работа по определению параметров этого соглашения, по привлечению средств федерального бюджета. Я абсолютно уверен, что с таким концессионером, как «Атомстройкомплекс», эти работы будут выполнены качественно, в срок, и буквально в течение пары лет мы получим долгожданную 41-ю школу. Новую, современную, с современным оборудованием. Ее очень ждут жители Екатеринбурга», — отметил Алексей Орлов на церемонии заливки первого бетона в основание фундамента.



Старое здание школы № 41 было снесено в 2019 году в связи с неудовлетворительным состоянием, а учащихся и педагогов распределили по другим образовательным учреждениям. Проект нового здания предполагает создание 925 учебных мест с возможностью расширения до 1,5 тыс. Кроме того, школа № 41 имеет профиль в виде углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла. Эту специализацию планируется сохранить. Например, для этого в здании появится хореографический зал. Школа будет достроена в 2023 году. Объект станет одним из подарков Екатеринбургу к 300-летию города.







Следует добавить, что в рамках соглашения «Атомстройкомплекс» также берет на себя ответственность за дальнейшую эксплуатацию школы.



«Это первый подобный опыт для нас. И это правильное решение, потому что часто мы закладываем в проект интересные идеи, а потом при эксплуатации не всегда готовы их реализовать. Многие вопросы, даже процедурные, не всегда возможно решить заранее. А здесь все в одних руках: проектирование, строительство, дальнейшая эксплуатация. Мы надеемся, что у нас все получится профессионально и мы сможем правильно начать эксплуатировать школу в соответствии с концессией, а затем при необходимости передать в надежные руки», — прокомментировал Валерий Ананьев.







Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 27 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов образовательных учреждений, некоторые из которых рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Застройщик неоднократно заявлял о готовности масштабировать механизм ГЧП и продолжить строить школы с его применением на Среднем Урале. Внедрение схемы строительства школ и других объектов инфраструктуры по трехсторонним концессионным соглашениям позволит сбалансированно развивать городскую среду, уверены в компании.