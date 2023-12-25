Валерий Ананьев: ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм. Мы не должны бояться ставок, потому что, какими бы они ни были высокими, они точно перекроются ростом стоимости строительно-монтажных работ в будущем — и мы получим нужный всем продукт значительно быстрее. Мы готовы работать в рамках ГЧП по всем направлениям: строить школы и, возможно, объекты здравоохранения, спортивные объекты.— Сейчас готовим инициативу в правительство по реализации глобального проекта в рамках ГЧП: это строительство центра среднего профессионального образования по типу кампуса в Кировском районе Екатеринбурга, недалеко от Шарташского лесопарка.— Проект подразумевает новый подход к подготовке рабочих кадров. Благодаря соседству с индустриальным парком и реальными предприятиями мы создадим условия для эффективного взаимодействия образовательных учреждений с потенциальными работодателями, сможем повысить престиж рабочих профессий, создать современные, комфортные условия обучения по рабочим профессиям, привлечь абитуриентов, в том числе из соседних регионов. Проект предполагает строительство учебных корпусов, лабораторий, общественных зданий, жилья для преподавателей и общежитий для студентов, а также площадей для резидентов индустриального парка. Очень надеемся на то, что будет развиваться государственно-частное партнерство. К концу года мы завершаем строительство уже второй школы в рамках ГЧП.— Если говорить о коммерческих проектах, то мы уже представили в правительство инициативу по строительству первого этапа сети придорожных отелей на кольцевом туристическом автомаршруте, который свяжет Свердловскую область с Тюменской и ХМАО. Мы готовы реализовывать его в партнерстве с банками, рассчитываем на господдержку, предусмотренную нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».— Мы последние лет 10 пытаемся дать новую жизнь этому объекту. Не все от нас зависит, поэтому я рад, что сейчас мы выходим практически на финишную прямую. Как только будет готова проектная документация, сразу же приступим к строительству. Вопрос не в том, что мы решили строить именно сейчас, просто только сейчас мы наконец-то приблизились к пониманию того, что хотим построить и как. После того, как стройка остановилась 10 лет назад, многое поменялось: и законы, и требования рынка, — мы вынуждены были проект полностью переделать.— Год получился достаточно «рваным». До июня мы наблюдали ажиотаж, люди хотели успеть заключить договоры по льготной ставке, и спрос, на мой взгляд, удовлетворен на ближайшие годы.Естественно, сейчас мы видим определенное падение, и это абсолютно нормально. Ненормально то, что девелоперы разогнались, будто бы такой спрос будет всегда. Объектов сегодня строится больше, чем нужно рынку.Они будут достроены — система в целом и механизм проектного финансирования в частности такую уверенность вселяют. Другое дело, что появится много готового жилья, которое в ближайшем будущем не будет реализовано и останется на балансе девелоперов. Поэтому строительство новых объектов будут начинать с большей осторожностью. Ввиду того, что стройка разогналась, мы получили дефицит строительных материалов и рабочих рук.И если с первым в целом справляемся благодаря развитой стройиндустрии в регионе, то проблему с кадрами так быстро не решить — ее ощутили многие. Выросли зарплаты строителей, выросли цены на материалы, что, в свою очередь, отразилось на ценах на жилье. Весь этот дисбаланс нам еще предстоит выровнять.— Планы простые: ни в коем случае не уменьшать нагрузку, не надеяться на легкую жизнь, а повышать объемы работ и производительность труда. Везде, где можно, будем стремиться обеспечить рост: как объемов, так и качества работ.