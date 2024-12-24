УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
VIP-Интервью
Сегодня, 10:23

Валерий Ананьев: ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм

Валерий Ананьев: ГЧП в строительстве — очень перспективный механизмНа вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

— Валерий Михайлович, как вы в целом оцениваете схему работы государственно-частного партнерства? Планируете ли новые проекты по ГЧП?

— ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм. Мы не должны бояться ставок, потому что, какими бы они ни были высокими, они точно перекроются ростом стоимости строительно-монтажных работ в будущем — и мы получим нужный всем продукт значительно быстрее. Мы готовы работать в рамках ГЧП по всем направлениям: строить школы и, возможно, объекты здравоохранения, спортивные объекты.

— Есть какие-то ближайшие перспективы?

— Сейчас готовим инициативу в правительство по реализации глобального проекта в рамках ГЧП: это строительство центра среднего профессионального образования по типу кампуса в Кировском районе Екатеринбурга, недалеко от Шарташского лесопарка.

— Можно подробней?

— Проект подразумевает новый подход к подготовке рабочих кадров. Благодаря соседству с индустриальным парком и реальными предприятиями мы создадим условия для эффективного взаимодействия образовательных учреждений с потенциальными работодателями, сможем повысить престиж рабочих профессий, создать современные, комфортные условия обучения по рабочим профессиям, привлечь абитуриентов, в том числе из соседних регионов. Проект предполагает строительство учебных корпусов, лабораторий, общественных зданий, жилья для преподавателей и общежитий для студентов, а также площадей для резидентов индустриального парка. Очень надеемся на то, что будет развиваться государственно-частное партнерство. К концу года мы завершаем строительство уже второй школы в рамках ГЧП.

— Это понятно, а что насчет коммерческих проектов?

— Если говорить о коммерческих проектах, то мы уже представили в правительство инициативу по строительству первого этапа сети придорожных отелей на кольцевом туристическом автомаршруте, который свяжет Свердловскую область с Тюменской и ХМАО. Мы готовы реализовывать его в партнерстве с банками, рассчитываем на господдержку, предусмотренную нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

— Из последних новостей — градсовет Екатеринбурга одобрил обновленный эскизный проект Opera Tower. Почему именно сейчас проект получил новый этап развития?

— Мы последние лет 10 пытаемся дать новую жизнь этому объекту. Не все от нас зависит, поэтому я рад, что сейчас мы выходим практически на финишную прямую. Как только будет готова проектная документация, сразу же приступим к строительству. Вопрос не в том, что мы решили строить именно сейчас, просто только сейчас мы наконец-то приблизились к пониманию того, что хотим построить и как. После того, как стройка остановилась 10 лет назад, многое поменялось: и законы, и требования рынка, — мы вынуждены были проект полностью переделать.

— Как бы вы оценили этот год для рынка жилья?

— Год получился достаточно «рваным». До июня мы наблюдали ажиотаж, люди хотели успеть заключить договоры по льготной ставке, и спрос, на мой взгляд, удовлетворен на ближайшие годы.

Естественно, сейчас мы видим определенное падение, и это абсолютно нормально. Ненормально то, что девелоперы разогнались, будто бы такой спрос будет всегда. Объектов сегодня строится больше, чем нужно рынку.

Они будут достроены — система в целом и механизм проектного финансирования в частности такую уверенность вселяют. Другое дело, что появится много готового жилья, которое в ближайшем будущем не будет реализовано и останется на балансе девелоперов. Поэтому строительство новых объектов будут начинать с большей осторожностью. Ввиду того, что стройка разогналась, мы получили дефицит строительных материалов и рабочих рук.

И если с первым в целом справляемся благодаря развитой стройиндустрии в регионе, то проблему с кадрами так быстро не решить — ее ощутили многие. Выросли зарплаты строителей, выросли цены на материалы, что, в свою очередь, отразилось на ценах на жилье. Весь этот дисбаланс нам еще предстоит выровнять.

— Какие планы ставите для себя на будущий год?

— Планы простые: ни в коем случае не уменьшать нагрузку, не надеяться на легкую жизнь, а повышать объемы работ и производительность труда. Везде, где можно, будем стремиться обеспечить рост: как объемов, так и качества работ.

Интервью подготовлено журналистами ИД «Коммерсантъ»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » VIP-интервью
Материалы по теме
24.12.2024 Валерий Ананьев: ГЧП в строительстве — очень перспективный механизм

На вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев ...

12.01.2023 Валерий Ананьев: Программа застройки на 5-10 лет сделает Екатеринбург привлекательным для жизни и работы

На вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев ...

10.01.2023 Валерий Ананьев: Программа застройки на 5-10 лет сделает Екатеринбург привлекательным для жизни и работы

На вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев ...

21.12.2022 Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев оценил перспективы механизма ГЧП при строительстве социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на пресс-конференции, ...

18.12.2014 Достройка элитного комплекса Opera Tower может быть отложена

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2014. «Атомстройкомплекс» не сможет в 2015 году завершить строительство первой очереди ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га02.12.2024Марина Рябова: Часть граждан по-прежнему платят налоги в самый последний момент
Архив новостей
Декабрь 2024 (548)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1