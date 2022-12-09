Совместная реконструкция

«Атомстройкомлекс» выполнил полномасштабную перестройку двух улиц в районе Южного автовокзала Екатеринбурга: отрезка улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участка улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Проект был реализован в летний период, его удалось провести благодаря инициативе застройщика и федеральному финансированию.



Речь идет об инфраструктурном бюджетном кредите, который удалось получить благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Для реализации проектов с использованием федеральных денег были отобраны инфраструктурные объекты, способные дать максимальный эффект для роста жилищного строительства и достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда».



«Губернатор Евгений Куйвашев лично курирует вопросы инфраструктурных бюджетных кредитов. Первая заявка была подана в 2021 году на 11,9 млрд руб. и первые деньги мы уже получили. На эти средства будет построено около 10 км улично-дорожной сети, объекты инженерной инфраструктуры, канализации, социальные объекты. Такой комплексный подход стимулирует застройщиков и позволит ввести около 10 млн кв. метров жилья в микрорайонах Солнечный, Академический, Уктус, ВИЗ», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.







В рамках реконструкции улиц Циолковского и Айвазовского «Атомстройкомплекс» расширил проезжую часть с возможностью правого поворота на Московскую улицу. Обустроено наружное освещение, реконструированы и установлены светофорные объекты, смонтированы малые архитектурные формы. Выполнены велодорожки и тротуары. Вдобавок на территории уложен газон и посажены деревья. Удалось как посадить новые, так и сохранить старые кусты сирени. Общая стоимость двух проектов составила почти 160 млн руб.



«Основная сложность при строительстве улиц заключается в том, что по ним проходят инженерные артерии города — например, кабельные линии, питающие близлежащие дома. Их расположение обязательно учитывается в проекте реконструкции, чтобы сохранить целостность инженерных сетей. Мы с этой задачей справились», — отметила руководитель проектов «Атомстройкомплекса» Наталья Парамонова.







Подрядчик разработал проектную документацию по своей инициативе и за свой счет, что позволило увеличить темпы включения улиц в программу и быстрее начать строительные работы. Компания в течение многих лет возводит в районе Южного автовокзала современные жилые кварталы — ЖК «Апельсин», ЖК LIVE, а также «Нескучный сад» — и заинтересована в комплексном развитии городской среды.



Гендиректор «Атомстройкомплекса», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев уверен, что такая практика — объединение усилий застройщиков и власти — является драйвером комплексного развития города. По его мнению, уральской столице нужна программа по строительству на 5-10 лет, которая бы объединила планы застройщиков по возведению жилья с планами органов власти по строительству инфраструктуры.



«Она позволит консолидировать все источники бюджетирования, включая альтернативные модели финансирования, такие как ГЧП, и составить очередность строительства школ, садиков, дорог в районах, где сосредоточены проекты многих застройщиков. Такой подход обеспечит комплексное развитие территорий, а главное сделает сроки строительства инфраструктуры прозрачными для всех участников градостроительного процесса», — заметил В. Ананьев.







Добавим, что в этом микрорайоне планируется ввести в эксплуатацию примерно 400 тыс. кв. м. жилья. Отремонтированные участки способствуют въезду в микрорайон, повысят транспортную доступность существующих и вновь возводимых зданий.



«В Екатеринбурге активно застраиваются как новые районы, так и уже имеющие свою историю. Крайне важно развивать и поддерживать инфраструктуру в порядке, для того чтобы она служила еще долгие годы и не давала сбоев. Участие федерального финансирования значительно ускорит процесс реконструкции и благоустройства объектов улично-дорожной сети там, где это необходимо», — прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.



Добавим, что инфраструктурные и социальные проекты планируется реализовать и в других частях уральской столицы. Например, в Солнечном микрорайоне строится губернаторский лицей. Помимо этого, там же идут работы над созданием трамвайной линии, которая улучшит доступность микрорайона.



В Академическом районе ожидается строительство поликлиники для взрослых. В Новокольцовском микрорайоне возводится жилье и улично-дорожная сеть, которая свяжет новостройки с деревней Международных студенческих игр и крупными дорогами Екатеринбурга. На ВИЗе-Правобережном создаются коммунальные сети, которые позволят начать здесь активное строительство. Предполагается, что экономический эффект от реализации проектов покроет полную стоимость бюджетного кредита.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»