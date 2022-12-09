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Вчера, 16:19

На пустыре напротив Южного автовокзала Екатеринбурга появится сквер или школа

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. На пустыре напротив Южного автовокзала Екатеринбурга планируется создать сквер или школу. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов, подводя итоги недели.

«Ко мне в социальных сетях обращаются с вопросом: что появится на месте пустыря напротив Южного автовокзала? Могу уверенно ответить, что строительства жилья на этом месте не запланировано. Здесь появится новая школа или сквер», — сообщил он.

Речь идет о территории бывшего Чкаловского рынка в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского. В настоящий момент эта территория имеет установку Ц-4, что позволяет строить здесь капитальные объекты.

Отметим, что в конце прошлого года в районе Южного автовокзала прошла реконструкция участков улиц Циолковского и Айвазовского.

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