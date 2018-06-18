В новогодние каникулы в Екатеринбурге пройдет лыжная многодневка на кубок главы города

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В новогодние каникулы в уральской столице пройдет лыжная многодневка на кубок главы Екатеринбурга. Мероприятие состоится впервые и будет приурочено к празднованию 300-летия города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие организовано управлением по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга и спортивным клубом GroSport.



Соревнования начнутся 4 января 2023 года и будут проходить на протяжении трех дней. Для участия в состязаниях будут приглашены олимпийские чемпионы — лыжники и биатлонисты. Помимо кубка главы города, победители получат денежные сертификаты.



Также начальник управления культуры администрации города Илья Марков вчера рассказал, что власти города уделят внимание и другим спортивным мероприятиям. Так, в уральской столице пройдут соревнования по триатлону, стритболу и скалолазанию. Кроме того, в дни праздника в городе состоится финал чемпионата России по прыжкам в высоту.



Акцент при проведении других мероприятий в честь 300-летия будет сделан не на развлечении, а на просвещении. Исторические сведения о Екатеринбурге лягут в основу выставок, арт-объектов, экспозиций музеев. Также в городе запланировано проведение фестиваля, который начнется за неделю до Дня города и завершится гала-концертом.



Напомним, что на этой неделе в преддверии празднования юбилея города глава Екатеринбурга презентовал сайт, где будет собрана вся информация о событиях, посвященных 300-летию уральской столицы.