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Вчера, 14:07

Сайт имени 300-летия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил сайт, разработанный к предстоящему юбилею уральской столицы. Пока на платформе 300.екатеринбург.рф можно увидеть только отсчет времени до начала празднований на фоне панорамы города, однако во второй половине декабря сайт начнет работать в тестовом режиме. К марту 2023 года все разделы виртуальной площадки станут полностью функциональными.

Сайт имени 300-летия

На платформе будут представлены различные проекты и мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга, а также познавательные факты и интересные события из жизни мегаполиса.

«Этот ресурс должен стать главной площадкой по продвижению празднования 300-летия Екатеринбурга как внутри самого города, так и за его пределами. Надеюсь, что ресурс станет полезным сервисом, где журналисты, жители и гости города смогут получать всю необходимую информацию о юбилее и исторических вехах столицы Урала. Нам очень хотелось бы, чтобы горожане каждый день заходили на сайт 300-летия Екатеринбурга за новым фактом или интересными событиями или же просто посмотреть уникальные фотографии», — рассказал в ходе презентации Алексей Орлов.

Информация на сайте будет представлена в нескольких разделах: «Жителям», «Афиша», «О событии», «Туристам», «Друзья города», «Спецпроекты».

Так, в разделе «Жителям» горожане смогут ознакомиться с проектами, которые направлены на повышение качества жизни в мегаполисе и будут реализованы в Екатеринбурге к предстоящему 300-летию: развитие объектов культуры, здравоохранения, спорта, благоустройство общественных территорий.

Найти информацию обо всех событиях, связанных с празднованием юбилея, можно будет в разделе «Афиша». Для быстрого поиска здесь будет реализована система фильтров по дате проведения мероприятий, формату и аудитории.

Сайт имени 300-летия

Кроме этого, в данном разделе будет предусмотрена форма обратной связи «Предложи событие», чтобы организации и городские сообщества смогли включить свои мероприятия в общую программу праздника.

Помимо этого, в различные разделы можно будет загружать аудио- и видеофайлы, документы и создавать фотогалереи, пополняя информационную базу платформы.

Для тех, кто предпочитает выходить в интернет со смартфонов и планшетов, будет разработана мобильная версия сайта. Она будет адаптирована под технологию непрерывного скроллинга для удобства пользователей.

Напомним, что ранее власти города приняли решение предоставить предпринимателям право на использование логотипа, созданного в честь 300-летия Екатеринбурга, на безвозмездной основе.

Получение права на безвозмездное использование юбилейной символики позволит представителям городского бизнеса размещать изображения установленного образца на своей продукции, в том числе на сувенирах, упаковке, одежде, обуви, игрушках, хлебобулочных и кондитерских изделиях, напитках, а также в оформлении различных мероприятий и при оказании транспортных и некоторых иных услуг. Полный перечень товаров и услуг прилагается к тексту соглашения.

Сайт имени 300-летия

Предприниматели, которые успеют первыми подать заявку на право использования логотипа в честь 300-летия Екатеринбурга, смогут использовать его в украшении фасада здания, витрин, входных групп или придомовой территории, где располагается их компания, в новогоднем стиле. Лучшие стилевые решения бизнесменам предлагается отправить на конкурс «Новогодний Екатеринбург — 2023», победители которого будут выбираться в 29 номинациях. Лучшие оформительские проекты будут выбраны в середине января 2023 года.

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