Власти города предоставили предпринимателям право на использование логотипа 300-летия Екатеринбурга на безвозмездной основе

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Власти Екатеринбурга предоставили предпринимателям право на использование логотипа, созданного в честь 300-летия уральской столицы, на безвозмездной основе.
Условия и порядок предоставления прав на использование логотипа устанавливаются соглашением «О передаче неисключительных прав на использование логотипа к 300-летию города Екатеринбурга».
Для присоединения к соглашению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо направить на электронный адрес правообладателя заполненную форму заявления с подписью и печатью на фирменном бланке. А затем нужно дождаться получения подтверждения на указанный в заявлении электронный адрес. В этом же письме заявителю будет направлена ссылка на скачивание файла с логотипом в удобном формате.
Получение права на безвозмездное использование юбилейной символики позволит представителям городского бизнеса размещать изображения установленного образца на своей продукции, в том числе на сувенирах, упаковке, одежде, обуви, игрушках, хлебобулочных и кондитерских изделиях, напитках, а также использовать в оформлении различных мероприятий и при оказании транспортных и некоторых иных услуг. Полный перечень товаров и услуг прилагается к тексту соглашения.
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