Во время лыжной многодневки на Кубок главы Екатеринбурга будут обеспечены повышенные меры безопасности

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В новогодние каникулы в уральской столице пройдет лыжная многодневка на кубок главы ...10.02.2016 Екатеринбург готов к проведению всероссийской гонки «Лыжня России-2016»
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Екатеринбург готов к проведению всероссийской гонки «Лыжня России-2016». Об этом было ...16.01.2014 В Екатеринбурге стартовала подготовка к ХХХII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2014»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2014. В Екатеринбурге началась подготовка к ХХХII Всероссийской массовой гонке «Лыжня ...05.09.2012 Омский «Авангард» уступил победу московскому «Динамо» в матче за Кубок «Локомотива»
Дома Московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче за Кубок «Локомотива» — первой игре нового сезона ...22.03.2011 Коротко о событиях на месяц
23 марта в 14.00 состоится выездное заседание в МОУ СОШ № 200 (ул. Крестинского, 39) комиссии ЕГД по развитию ...