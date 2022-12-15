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Во время лыжной многодневки на Кубок главы Екатеринбурга будут обеспечены повышенные меры безопасности

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Екатеринбурге с 29 по 31 марта пройдет лыжная многодневка на Кубок главы города. Во время мероприятия будут обеспечиваться повышенные меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состязаниях примут участие более 110 человек, в том числе девять профессиональных гонщиков. Забеги откроются на спортивной базе «Динамо» (12 км Московского тракта) вечерней гонкой в свободном стиле с масс-старта. Длина трассы составит 10 км. Мероприятие начнется в 17.00 с регистрации участников. В 19.00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет состязания.

Второй день соревнований также пройдет на базе «Динамо», где в 9.00 начнутся раздельные старты. Лыжники 17 возрастных групп по очереди пройдут дистанцию длиной 10 км в свободном стиле.

Финальный забег Кубка начнется в воскресенье, 31 марта, в 9.00 на горе Уктус. По окончании гонки состоится торжественное закрытие лыжни, где Алексей Орлов вручит награды лучшим участникам гонки.

Стоит отметить, что Кубок главы Екатеринбурга пройдет с соблюдением мер безопасности, установленных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Спортивные объекты проверят и возьмут под особый контроль органы правопорядка.
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