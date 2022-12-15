Во время лыжной многодневки на Кубок главы Екатеринбурга будут обеспечены повышенные меры безопасности

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23 марта в 14.00 состоится выездное заседание в МОУ СОШ № 200 (ул. Крестинского, 39) комиссии ЕГД по развитию ...