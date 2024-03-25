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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил проводить массовые мероприятия на незащищенных площадках

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Среднем Урале проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий на объектах и площадках, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, с 26 марта приостановлено. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

Ранее УрБК писал, что на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, прошедшем 23 марта под председательством губернатора, было принято решение приостановить до 10 мая 2024 года на территории Свердловской области проведение всех мероприятий такого рода.

Кроме того, до 27 апреля правоохранительные органы проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся такие мероприятия, на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КоАП РФ.
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