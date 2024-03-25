Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил проводить массовые мероприятия на незащищенных площадках

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. До 10 мая 2024 года на территории Свердловской области приостановлено проведение всех ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность жителей региона во время новогодних праздников
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 декабря на заседании ...20.04.2021 Свердловский губернатор запретит проведение первомайских шествий в регионе
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отказаться от ...02.09.2020 Свердловский губернатор не исключил повторного запрета на массовые мероприятия в регионе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе может быть повторно введен запрет на проведение ...02.09.2020 Свердловский губернатор не исключил повторного запрета на массовые мероприятия в регионе
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе может быть ...