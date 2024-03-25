Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил проводить массовые мероприятия на незащищенных площадках

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УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отказаться от ...

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УрБК, Екатеринбург, 02.09.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе может быть ...